Los Angeles Lakers'ın genç çaylağı Bronny James NBA'deki ilk basketini Cleveland'da buldu.



Cavaliers'a karşı alınan 134-110'luk yenilgide Cleveland taraftarlarının, Cavaliers tarihinin en büyük oyuncusu LeBron'un oğlu Bronny'yi tezahüratlarla desteklediği görüldü.



Üçüncü çeyreğin ortalarında "Bronny'yi isteriz!" tezahüratları başlarken, dördüncü çeyreğin ortalarında Lakers koçu JJ Redick, genç oyuncuyu kariyerinin ikinci normal sezon maçına çıkardı.



Bronny ise, son çeyreğin bitimine 2:03 kala sol kanattan isabet bulduğu şutla, NBA kariyerinin ilk basketini kaydetmiş oldu.



Karşılaşmada beş dakika süre alarak 2 sayı, 2 asist ve 1 top çalma kaydeden Bronny, maç hakkında düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:



"Kesinlikle tahmin ettiğimden daha iyiydi. Sevgi gösterdiler. Müthişti. Güzel bir andı. Tezahüratlar beni çok etkiledi. Suratımda ciddi bir ifade vardı fakat hepsini hissettim ve özellikle buralı olduğum için ayrı bir hoşuma gitti. Kesinlikle özel bir andı."



Maçta 26 sayı atan LeBron ise, 2003'te Cavs'te kendisi çaylakken buna benzer bir anın kendisini sindirmiş olabileceğini söyledi:



"O durumu benden daha iyi kotardı. 20 bin taraftar oyuna girmem için adımı bağırsa ve ben aynı pozisyonda olsam, bunun üstesinden gelebilir miydm bilmiyorum. Çocukluğunu geçirdiği bu arenada ilk NBA basketini attığını görmek, inanılmaz bir an. Her şeyden önce onun için inanılmaz bir an. Ve ailemiz için de tabii ki. Bunun bir parçası olabilmek müthiş."



Bronny son olarak açılış gecesinde Minnesota Timberwolves'a karşı oynamış, maçın ikinci çeyreğinde LeBron ile birlikte benchten oyuna girmiş ve üç dakikada denediği iki şutta da isabet bulamamıştı.