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Bridges: "Jordan'ın karşısında oynamak, insanı geriyor!"

Charlotte Hornets forveti Miles Bridges, takım sahibi ve efsane oyuncu Michael Jordan kendisini izlerken oynamanın nasıl bir şey olduğunu paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Charlotte Hornets forveti Miles Bridges, takım sahibi ve efsane oyuncu Michael Jordan kendisini izlerken oynamanın nasıl bir şey olduğunu paylaştı.

Bridges, kısa süre önce Jordan'ın önünde oynamanın, insanı "geren" bir tecrübe olduğunu itiraf etti:

"Tüm zamanların en iyi oyuncusunun benchte sizi destekliyor oluşu, kesinlikle gergin olmanıza sebep olan bir durum. Birkaç turnike ve serbest atış kaçırdığım olmuştu. Ama orada olması harika bir şey."

Bridges bu sezon 21.5 sayı, 7.3 ribaund ve 3.5 asist ortalamalarıyla oynuyor.


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