Bologna, Zirkzee'nin yerini Dallinga ile doldurdu

Bologna, Toulouse'dan 23 yaşındaki santrfor Thijs Dallinga'yı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bologna, Zirkzee'nin yerini Dallinga ile doldurdu
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23 Temmuz 2024 19:12
Joshua Zirkzee'yi Manchester United'a satan Bologna, Hollandalı oyuncunun yerini doldurdu.

Bologna, Toulouse'tan 23 yaşındaki golcü Thijs Dallinga'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

İtalyan kulübü, bu transfer için Toulouse'a 15 milyon euro bonservis ödedi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon 44 maça çıkan Dallinga, 19 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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