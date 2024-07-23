Bologna, Zirkzee'nin yerini Dallinga ile doldurdu

Joshua Zirkzee'yi Manchester United'a satan Bologna, Hollandalı oyuncunun yerini doldurdu.
Bologna, Toulouse'tan 23 yaşındaki golcü Thijs Dallinga'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
İtalyan kulübü, bu transfer için Toulouse'a 15 milyon euro bonservis ödedi.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon 44 maça çıkan Dallinga, 19 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Bologna, Toulouse'tan 23 yaşındaki golcü Thijs Dallinga'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
İtalyan kulübü, bu transfer için Toulouse'a 15 milyon euro bonservis ödedi.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon 44 maça çıkan Dallinga, 19 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
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