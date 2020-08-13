Bilyoner ile maç önü: Leipzig - Atletico Madrid

Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile PSG karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık.- RB Leipzig, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir İspanyol takımıyla eşleşti.- Bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde üç kez Alman ekipleriyle eşleşen Atletico Madrid, bu üç eşleşmede de rakiplerini elemeyi başardı (vs Bayer Münih & Leverkusen x2).- RB Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'nde attığı son sekiz golün dördü penaltıdan geldi. Bu sezon turnuvada Alman temsilcisinden daha fazla penaltı golü kaydeden tek takım Atalanta (5).- 2010/11 Şampiyonlar Ligi sezonundan (Schalke) bu yana Bayern Münih ve Borussia Dortmund dışında hiçbir Alman temsilcisi bu turnuvada yarı finale yükselemedi.- Ocak 2019'dan bu yana Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde attığı 14 golün 12'si maçların ikinci yarılarında geldi.- RB Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'nde attığı son sekiz golün dördünü kaydeden Emil Forsberg, bu golleri maçların ilk ya da son 10 dakikalarında buldu.Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Sabitzer, Kampl, Mukiele; Forsberg, Nkunku; SchickMadrid: Oblak; Arias, Giménez, Savić, Lodi; Llorente, Koke, Saúl, Carrasco; João Félix; Costa