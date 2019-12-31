Bilardoda Türkiye şampiyonu Semih Saygıner

Milli bilardocu, 2019'da genel klasmanı zirvede bitirdi.

Kaynak: AA
Bilardoda Türkiye şampiyonu Semih Saygıner
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31 Aralık 2019 14:01
Semih Saygıner, 2019 Türkiye Bilardo Şampiyonası'nda genel klasmanı zirvede tamamladı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3 etap sonunda toplanan puanlar doğrultusunda belirlenen genel klasman şampiyonluğuna, Semih Saygıner ulaştı.

Öte yandan Türkiye'yi 2020'deki uluslararası şampiyonalarda temsil edecek milli takım oyuncuları da belirlendi. Milli takım kadrosunda Semih Saygıner, Murat Naci Çoklu, Mehmet Can Çapak ve Tayfun Taşdemir yer aldı.

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