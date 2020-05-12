Beşiktaş'tan Vida ve Lens'e 15 gün süre!

Beşiktaş Futbol Takımı'nda 3 milyon € kazanan Vida ile 2.2 milyon € alan Lens'e mesaj gönderildi: "Bu ücretlerle devam edemeyiz."

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'tan Vida ve Lens'e 15 gün süre!
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12 Mayıs 2020 08:11
Beşiktaş'ta korona tedbirleri kapsamında kaptan Burak Yılmaz üzerinden takıma indirim taleplerini ileten yöneticiler, bir sonraki aşamaya geçerek futbolcularla bizzat masaya oturmaya başladı.

Görüşülen isimlerin başında ise 3 milyon euro ücret kazanan Domagoj Vida ile yılda 2.2 milyon Euro garanti ücret alan Jeremain Lens bulunuyordu.

Siyah beyazlılar bu ikiliye salgının yarattığı ekonomik daralma nedeniyle imza attıkları anlaşmalarla devam etmelerinin mümkün olmadığını ve ücretlerini düşürmelerini gerektiğini iletildi.

Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberinde, iki futbolcuya "Düşünün, 15 gün içinde kararınızı verin veya menajerleriniz ile konuşarak istediğiniz kulübe gidebilirsiniz" teklifi yapıldığı belirtildi.

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