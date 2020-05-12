Beşiktaş'ta korona tedbirleri kapsamında kaptan Burak Yılmaz üzerinden takıma indirim taleplerini ileten yöneticiler, bir sonraki aşamaya geçerek futbolcularla bizzat masaya oturmaya başladı.Görüşülen isimlerin başında ise 3 milyon euro ücret kazananile yılda 2.2 milyon Euro garanti ücret alanbulunuyordu.Siyah beyazlılar bu ikiliye salgının yarattığı ekonomik daralma nedeniyle imza attıkları anlaşmalarla devam etmelerinin mümkün olmadığını ve ücretlerini düşürmelerini gerektiğini iletildi.Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberinde, iki futbolcuya "" teklifi yapıldığı belirtildi.