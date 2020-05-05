14 GÜN KARANTİNADALAR

Beşiktaş'ta, Süper Lig'in koronavirüs salgını nedeniyle tatil edilmesi üzerine yönetim kurulunun özel izniyle ülkelerine giden yabancı futbolcular dönüşe geçti.Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; tahliye uçuşu kapsamında İstanbul'dan ayrılan ve uzun süredir yurt dışında bulunanvepazartesi günü dönüş yaptı. Siyah-beyazlı futbolcular, ülkemizde sıkı bir şekilde uygulanan koronavirüs tedbirleri nedeniyle toplu halde karantina altına alındı.Kevin Prince Boateng, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Victor Ruiz ve Pablo Rebocho'nun, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Güngören Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda 14 günlük karantinaya alındığı aktarıldı. Fenerbahçeli Mauricio Isla, eşi ve çocukları da aynı yurtta karantinada kalmıştı.Beşiktaşlı futbolcular zorunlu karantina süreci boyunca tesislerden uzak kalacak. Siyah-beyazlılar 14 gün sonra takıma katılabilecek. Boateng, Lens, Ljajic, Ruiz ve Rebocho'nun takımla çalışmalara başlaması ise üç haftayı bulacak.