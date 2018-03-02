



ERMAN TOROĞLU: "PENALTININ BABASI"



Erman Toroğlu da, pozisyonun penaltı olduğunu ifade ederken, "Hasan Ali Kaldırım'ın Ryan Babel'e yaptığı penaltının babası." diye yorum yaptı.









Mehmet Demirkol "Hasan Ali'nin son dakikada Babel'e yaptığı verilmeyen bir penaltı var." dedi.Erman Toroğlu da, pozisyonun penaltı olduğunu ifade ederken, "Hasan Ali Kaldırım'ın Ryan Babel'e yaptığı penaltının babası." diye yorum yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın uzatma bölümünde tartışmalı bir pozisyon yaşandı.Beşiktaşlı Ryan Babel, karşılaşmanın 90+8. dakikasında ceza sahası içerisinde Hasan Ali Kaldırım'ın müdahalesiyle yerde kaldı.Siyah-beyazlı futbolcular ve taraftarlar, pozisyonda penaltı olduğunu belirttiler. Ancak hakem Fırat Aydınus, pozisyonde penaltı olmadığını belirterek devam kararı verdi.Bu arada maçın ikinci yarısında Fenerbahçeli Aatıf, Beşiktaşlı Gökhan Gönül ile ikili mücadelesi sırasında yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Fırat Aydınus bu pozisyonda da devam kararı verdi.Maçın hemen ardından spor yazarı