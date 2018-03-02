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Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Kupası maçında tartışmalı bir an yaşandı. Beşiktaş penaltı bekledi, hakem Fırat Aydınus devam dedi.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon
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01 Mart 2018 22:34
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın uzatma bölümünde tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Beşiktaşlı Ryan Babel, karşılaşmanın 90+8. dakikasında ceza sahası içerisinde Hasan Ali Kaldırım'ın müdahalesiyle yerde kaldı.

Siyah-beyazlı futbolcular ve taraftarlar, pozisyonda penaltı olduğunu belirttiler. Ancak hakem Fırat Aydınus, pozisyonde penaltı olmadığını belirterek devam kararı verdi.

Bu arada maçın ikinci yarısında Fenerbahçeli Aatıf, Beşiktaşlı Gökhan Gönül ile ikili mücadelesi sırasında yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Fırat Aydınus bu pozisyonda da devam kararı verdi.

DEMİRKOL: "BEŞİKTAŞ'IN PENALTISI VERİLMEDİ"

Maçın hemen ardından spor yazarı Mehmet Demirkol "Hasan Ali'nin son dakikada Babel'e yaptığı verilmeyen bir penaltı var." dedi.

ERMAN TOROĞLU: "PENALTININ BABASI"

Erman Toroğlu da, pozisyonun penaltı olduğunu ifade ederken, "Hasan Ali Kaldırım'ın Ryan Babel'e yaptığı penaltının babası." diye yorum yaptı.






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