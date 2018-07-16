Beşiktaş'ın istediği Peter Zulj teklifi doğruladı

Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edilen Sturm Graz forması giyen Peter Zulj, Avusturya basınına açıklamalarda bulundu.
25 yaşındaki orta saha oyuncusu Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini de doğruladı.
Peter Zulj hakkında çıkan Beşiktaş iddialarının sorulması üzerine, ''Evet, menajerim birkaç kulüple görüşüyor. Transferimde belirleyici olan şey bonservis ücreti olacak. Biraz yüksek olabilir ama hocamızla (Heiko Vogel) görüştüm. Kulüp olarak önümü kesmeyeceklerini söylediler'' ifadelerini kullandı.
Bir süredir siyah-beyazlı takımın gündeminde olan Peter Zulj geçtiğimiz sezon Sturm Graz formasıyla çok başarılı işler çıkarmıştı. Avusturyalı orta saha oyuncusu geride kalan sezon Avusturya Bundesliga'da oynadığı 33 maçta 8 gol, 17 asistlik performans sergiledi.
Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş Peter Zulj için Avusturya temsilcisi ile temaslarını sürdürüyor.
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25 yaşındaki orta saha oyuncusu Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini de doğruladı.
Peter Zulj hakkında çıkan Beşiktaş iddialarının sorulması üzerine, ''Evet, menajerim birkaç kulüple görüşüyor. Transferimde belirleyici olan şey bonservis ücreti olacak. Biraz yüksek olabilir ama hocamızla (Heiko Vogel) görüştüm. Kulüp olarak önümü kesmeyeceklerini söylediler'' ifadelerini kullandı.
Bir süredir siyah-beyazlı takımın gündeminde olan Peter Zulj geçtiğimiz sezon Sturm Graz formasıyla çok başarılı işler çıkarmıştı. Avusturyalı orta saha oyuncusu geride kalan sezon Avusturya Bundesliga'da oynadığı 33 maçta 8 gol, 17 asistlik performans sergiledi.
Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş Peter Zulj için Avusturya temsilcisi ile temaslarını sürdürüyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın