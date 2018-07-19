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Beşiktaş'ın hocaları disiplinleriyle göz dolduruyor

Beşiktaş'ın çiçeği burnunda antrenörleri Guti ve İlhan Mansız, disiplin ve çalışkanlıklarıyla futbolculara pozitif örnek oluyor.

Kaynak: Sabah
Beşiktaş'ın hocaları disiplinleriyle göz dolduruyor
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19 Temmuz 2018 11:15
Yeni sezon kamp çalışmaları için Avusturya'da bulunan Beşiktaş'ta yardımcı antrenörler çalışkanlıklarıyla diğer futbolculara da örnek oluyor.

İspanyol antrenör Guti Hernandez ve İlhan Mansız sabah erken saatlerde bisikletleriyle antrenmana gelerek teknik direktör Şenol Güneş'in talimatları doğrultusunda sahayı hazırlıyor.

İkili, idman bitiminde de bisikletleriyle otelin yolunu tutuyorlar.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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