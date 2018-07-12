BEŞİKTAŞ'I BEKLİYOR

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Hırvat Milli Takımı'ndan'i gündemine aldı. Transfer komitesinin, 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.Son 4 sezondur Seria A'da Fiorentina forması giyen yıldız futbolcu, 30 Haziran itibariyle boşa çıkmıştı. Menajeri aracılığıyla Kartal'a önerilen Badelj'in Güneş tarafından beğenilen bir isim olduğu ve bedavaya gelecek olması nedeniyle transfere yeşil ışık yakıldığı kaydedildi.Piyasa değeri 15 milyon euro civarında olan Milan Badelj, Hırvatistan'ın 2018 Dünya Kupası'nda İzlanda ile oynadığı ve 2-1 kazandığı grup maçında 90 dakika forma giyip 1 gol, 1 de asistle oynamıştı. Milli takım kampında Vida'dan Beşiktaş'la ilgili son derece olumlu yorumlar dinleyen ve kariyerinin son büyük kontratına imza atmak amacında olan Badelj'in, Beşiktaş'ın son kararını bekleyeceği ve gelen diğer teklifleri dondurduğu aktarıldı.