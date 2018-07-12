  •  
    Avrupa'da son dakikada yapılan FLAŞ transferler
  •  
    Obra, futbol takımına TRANSFER yapıyor!..
  •  
    Türkiye'de neler oluyor? Son dakika transferleri!
  •  
    Terim'den 18'lik isim için özel talep; "Alalım"
  •  
    Türkiye'de son yıllarda en çok şaşırtan transfer

Beşiktaş'a bedavaya ikinci Hırvat!

Beşiktaş'a yeni bir Hırvat! Dünya Kupası'nda finale kalan Hırvatlar'ın 29 yaşındaki ön liberosu Milan Badelj, Kartal yolunda. Atiba ile sözleşme uzatma konusunda pürüz yaşayan transfer komitesi, sürpriz Badelj transferini gündemine aldı.

Kaynak: Güneş
Beşiktaş'a bedavaya ikinci Hırvat!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Temmuz 2018 11:47
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Hırvat Milli Takımı'ndan Milan Badelj'i gündemine aldı. Transfer komitesinin, 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Son 4 sezondur Seria A'da Fiorentina forması giyen yıldız futbolcu, 30 Haziran itibariyle boşa çıkmıştı. Menajeri aracılığıyla Kartal'a önerilen Badelj'in Güneş tarafından beğenilen bir isim olduğu ve bedavaya gelecek olması nedeniyle transfere yeşil ışık yakıldığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'I BEKLİYOR

Piyasa değeri 15 milyon euro civarında olan Milan Badelj, Hırvatistan'ın 2018 Dünya Kupası'nda İzlanda ile oynadığı ve 2-1 kazandığı grup maçında 90 dakika forma giyip 1 gol, 1 de asistle oynamıştı. Milli takım kampında Vida'dan Beşiktaş'la ilgili son derece olumlu yorumlar dinleyen ve kariyerinin son büyük kontratına imza atmak amacında olan Badelj'in, Beşiktaş'ın son kararını bekleyeceği ve gelen diğer teklifleri dondurduğu aktarıldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için