KONTENJAN AÇILMASI İÇİN UĞRAŞ VERİLİYOR

FIRSAT TRANSFERİ İÇİN BEKLEME

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta yönetim, fırsat transferiyle ilgili kararını verdi. Siyah-beyazlılar, bir sağ stoper ve bir de kanat oyuncusu alma hedefinde.Beşiktaş Yönetimi, Montero ve Tyler Boyd'un takımdan ayrılması için, bu oyuncuların menajerleriyle görüşmelerini sürdürüyor. Kontenjanda yer açacak olan Beşiktaş yönetimi, transfer edeceği isimlerle de temas halinde.Listede bulunan Dembele ve Fasnacht gibi isimlerle daha önce sık sık temasta bulunan yönetimin, maddi kriterler nedeniyle bu isimlere de artık soğuk baktığı belirtildi.Ayrıca Avrupa'da transferin, Türkiye'den daha önce bitecek olması nedeniyle, son günlerde bir fırsat transferi kovalayan yönetim beklemeye devam edecek.