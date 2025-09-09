09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
0-013'
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
0-011'
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
0-012'
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
0-013'
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-011'
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Beşiktaş'ta Svensson ve Joao Mario kararı

Beşiktaş'ta Svensson ve Joao Mario, takımda kalsalar bile TFF'ye verilecek resmi kadro listesinde yer almayacak.

Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Svensson ve Joao Mario kararı
Beşiktaş yönetimi, Jonas Svensson ve Joao Mario ile ilgili kararını verdi. 

Siyah-beyazlılar hem Svensson'a hem de Joao Mario'ya kendilerine kulüp bulup ayrılmalarını tebliğ etmişti.

Her iki isim şu ana kadar kendileri için gelen teklifleri değerlendirmedi.

TFF LİSTESİNDE YER ALMAYACAKLAR

HT Spor'un haberine göre, Beşiktaş yönetimi aldığı kararla Svensson ve Joao Mario'nun, takımda kalmaları halinde TFF'ye verilecek yeni listede yer almayacaklarını oyunculara ve temsilcilerine bildirdi.

 Reklam 
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
