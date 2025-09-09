Beşiktaş yönetimi, Jonas Svensson ve Joao Mario ile ilgili kararını verdi.
Siyah-beyazlılar hem Svensson'a hem de Joao Mario'ya kendilerine kulüp bulup ayrılmalarını tebliğ etmişti.
Her iki isim şu ana kadar kendileri için gelen teklifleri değerlendirmedi.
TFF LİSTESİNDE YER ALMAYACAKLAR
HT Spor'un haberine göre, Beşiktaş yönetimi aldığı kararla Svensson ve Joao Mario'nun, takımda kalmaları halinde TFF'ye verilecek yeni listede yer almayacaklarını oyunculara ve temsilcilerine bildirdi.
Beşiktaş'ta Svensson ve Joao Mario kararı
Beşiktaş'ta Svensson ve Joao Mario, takımda kalsalar bile TFF'ye verilecek resmi kadro listesinde yer almayacak.
Beşiktaş
