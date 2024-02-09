Beşiktaş'ta Rebic kayıplarda

Beşiktaş'a sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Ante Rebic'in performansı yine vasatın altında kaldı.
Siyah-beyazlıların Hırvat yıldızı Ante Rebic, kupa maçında da etkisiz bir performans ortaya koydu.
Bu sezon 21 resmi maçta görev yaparken 1 gol atan ve 4 asist yapan Rebic, Güney ekibine karşı vasat bir futbol oynadı.
Hırvat oyuncu ayağına gelen toplarda takımını hücuma kaldıramadığı için ikinci yarı başlarken kenara alındı, Muleka oyuna dahil oldu.
Siyah-beyazlıların Hırvat yıldızı Ante Rebic, kupa maçında da etkisiz bir performans ortaya koydu.
Bu sezon 21 resmi maçta görev yaparken 1 gol atan ve 4 asist yapan Rebic, Güney ekibine karşı vasat bir futbol oynadı.
Hırvat oyuncu ayağına gelen toplarda takımını hücuma kaldıramadığı için ikinci yarı başlarken kenara alındı, Muleka oyuna dahil oldu.