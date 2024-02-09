Beşiktaş'ta Rebic kayıplarda

Beşiktaş'ta sezon başından bu yana bekleneni veremeyen Ante Rebic, Antalyaspor karşısında da. etkisiz bir performans ortaya koyarak ilk devrenin sonunda oyundan alındı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Rebic kayıplarda
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09 Şubat 2024 10:15
Beşiktaş'a sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Ante Rebic'in performansı yine vasatın altında kaldı. 

Siyah-beyazlıların Hırvat yıldızı Ante Rebic, kupa maçında da etkisiz bir performans ortaya koydu.

Bu sezon 21 resmi maçta görev yaparken 1 gol atan ve 4 asist yapan Rebic, Güney ekibine karşı vasat bir futbol oynadı.

Hırvat oyuncu ayağına gelen toplarda takımını hücuma kaldıramadığı için ikinci yarı başlarken kenara alındı, Muleka oyuna dahil oldu. 

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