Beşiktaş'ta kamp planı değişti

Beşiktaş'ın 5-15 Temmuz tarihlerinde Slovakya'da yapacağı kamp planı, koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.

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Beşiktaş'ta kamp planı değişti
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19 Haziran 2021 16:12
Beşiktaş'ın 5-15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'da yapmayı planladığı kamp, Slovakya hükümeti tarafından uygulanan COVID-19 tedbirleri kapsamında iptal edildi. Beşiktaş, ilk etap kampını Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacak.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol Takımımızın 5-15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'da gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlıkları ilk etap kampı, Slovakya hükümetinin Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği zorunlu karantina uygulaması nedeniyle iptal edildi"

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