Beşiktaş'ta kamp planı değişti

Beşiktaş 'ın 5-15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'da yapmayı planladığı kamp , Slovakya hükümeti tarafından uygulanan COVID-19 tedbirleri kapsamında iptal edildi. Beşiktaş , ilk etap kampını Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacak.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;



"Futbol Takımımızın 5-15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'da gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlıkları ilk etap kampı, Slovakya hükümetinin Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği zorunlu karantina uygulaması nedeniyle iptal edildi"