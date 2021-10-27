Beşiktaş'ta iki isim antrenmana katılmadı

Beşiktaş, Süper Lig'de Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.



Siyah-beyazlı takımda Josef De Souza ve Miralem Pjanic, risk analizi raporu sonrasında toparlanma programına dahil edildiler. İki futbolcu antrenmanda yer almadı ancak Hatayspor karşılaşmasında oynamalarına engel bir durumun olmadığı öğrenildi.



Öte yandan Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlığının ardından takıma geri döndü. Kevin N'Koudou'nun tedavisi devam etti.





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