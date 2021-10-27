Beşiktaş'ta iki isim antrenmana katılmadı

Beşiktaş'ta Josef de Souza ve Miralem Pjanic antrenmana katılmadı.

Abone Ol
Beşiktaş'ta iki isim antrenmana katılmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ekim 2021 12:31
Beşiktaş, Süper Lig'de Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı takımda Josef De Souza ve Miralem Pjanic, risk analizi raporu sonrasında toparlanma programına dahil edildiler. İki futbolcu antrenmanda yer almadı ancak Hatayspor karşılaşmasında oynamalarına engel bir durumun olmadığı öğrenildi.

Öte yandan Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlığının ardından takıma geri döndü. Kevin N'Koudou'nun tedavisi devam etti.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.