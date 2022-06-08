'Beşiktaş, Sörloth ile anlaştı' iddiası

Beşiktaş, Valerien Ismael'in talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürürken, forvet listesinde ilk sırada yer alan Alexander Sörloth için yeni bir iddia gündeme geldi.



Bonservisi Leipzig'te olan, Real Sociedad'da kiralık forma giyen 26 yaşındaki Norveçli golcü için İspanya'daki Beşiktaş iddiası manşet oldu. Real Sociedad'a yakınlığıyla bilinen San Sebastian gazetesi El Diario Vasco, Beşiktaş'ın Alexander Sörloth ile anlaştığını duyurdu.



"3 MİLYON EURO MAAŞ İLE ANLAŞMA"



Real Sociedad'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Alexander Sörloth ile Beşiktaş'ın, yıllık 3 milyon euro maaş karşılığında anlaştığı öne sürüldü.



"LEIPZIG İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"



Öte yandan haberin devamında, Beşiktaş'ın Leipzig ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Kiralık olarak gitmek istemeyen Alexander Sörltoh için Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu anlaşma sağlamak istediği vurgulandı.



Geride kalan sezon Real Sociedad'da 44 resmi maça çıkan Alexander Sörloth, 8 kez fileleri havalandırdı. Bir sezonluk Trabzonspor kariyerinde 49 maça çıkan Norveçli yıldız, 33 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.







