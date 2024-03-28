Beşiktaş, Sivasspor'un golcüsü için harekete geçti

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gözünü Sivasspor forması giyen Rey Manaj'a çevirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Sivasspor'un golcüsü için harekete geçti
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28 Mart 2024 12:07
Fernando Santos'un gelişiyle beraber gol yollarında sıkıntısı daha fazla göze çarpan Beşiktaş'ta yeni golcü arayışları başladı. Aboubakar'ın sezon sonu ayrılması çok yüksek ihtimal görülürken, santrfor mevkisi için çalışmalar hızla sürüyor.

Sezon sonu ciddi bir yapılanmaya girecek olan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hızlı başladı. Bu doğrultuda ilk adımlar yurt içinde atıldı.

LİSTE BAŞI BELLİ OLDU

A Spor'un haberine göre bu sezon Trendyol Süper Lig'de harika bir performans sergileyen 27 yaşındaki Rey Manaj forvet arayışında olan Beşiktaş'ta liste başına oturdu. Sert şutları ve inanılmaz şut tekniği ile ilgileri üzerinde toplamıştı.

Kariyerinde Inter ve Barcelona gibi takımlar bulunan Manaj, Süper Lig'de adeta kendini buldu. Trendyol Süper Lig'de 15 golü bulunan Rey Manaj gol krallığı yarışında zirve adaylarından biri.

"15 MİLYON İSTİYORUZ"

Rey Manaj için hocası Bülent Uygun; "Fransa, İspanya, Suudi Arabistan ve Katar'dan ilgi gören Manaj için belirlenen bonservis bedelinin 15 milyon euro" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Beşiktaş ise takas formülleriyle bahsedilen ücretlerin altında bu transferi bitirmek istiyor.

28 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Sivasspor formasıyla 28 resmi maça çıkan Rey Manaj bu karşılaşmalarda 19 gollük skor katkısı sağladı.

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