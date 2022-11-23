Premier Lig devi Chelsea'nin hücumcusu Hakim Ziyech için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, Faslı oyuncuyu kadrosuna katmak için menajeriyle temaslara başladı.



29 yaşındaki futbolcuyu yarım dönemliğine kiralamak için toplamda 3 milyon Euro'luk bir bütçe ayıran Kara Kartal, yıldız oyuncunun milli takımdan arkadaşı Romain Saiss aracılığıyla prese devam ediyor.



TEKLİF YAĞIYOR



Transfer piyasasının popüler ismine, Milan'ın ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden de teklif yağdığı bildirildi. Ziyech'in geleceğiyle ilgili kararını Dünya Kupası bitmeden vermesi bekleniyor.



