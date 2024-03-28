Beşiktaş'ın rakibi Fatih Karagümrük

Beşiktaş, hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın rakibi Fatih Karagümrük
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28 Mart 2024 08:40
Son güncelleme 28 Mart 2024 09:38
Beşiktaş, milli maçlar için verilen arada ikinci hazırlık maçına çıkacak.

Cumartesi günü Buducnost Podgorica'yı 5-1'lik skorla mağlup eden siyah-beyazlılar, bugün (perşembe) Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak karşılaşma Beşiktaş'ın YouTube hesabından yayınlanacak.

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