Beşiktaş, Devler Ligi için G.Birliği maçına hazırlanıyor

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ön elemeye gidebilmek için Sivasspor'un puan kaybı ile beraber maçını kazanması gerekiyor. Siyah-Beyazlılar kritik Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Beşiktaş, Devler Ligi için G.Birliği maçına hazırlanıyor
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22 Temmuz 2020 20:47
 Beşiktaş, Süper Lig'in 34. ve son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, yarı sahada turnuva maçları ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, 23 Temmuz günü akşam yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.



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