Benitez tepkilerin gölgesinde Everton ile anlaşmak üzere

İspanyol teknik adam Rafael Benitez'in Everton ile sözleşme imzalamasının çok yakın olduğu iddia edildi.



Mirror'un haberine göre eski Liverpool menajeri Rafa Benitez'in ezeli rakipleri Everton'a imza atmasının an meselesi olduğunı yazdı. Haberlere göre Benitez ve Başkan Farhad Moshiri ile 3 kez bir araya geldiği ve tarafların sözleşme imzalama aşamasına geldiği belirtildi.



Liverpool menajeri olduğu dönemde Everton için "Küçük bir takım" benzetmesi yapması nedeniyle Benitez uzun yıllardır Everton taraftarının adeta kara listesinde. Eğer resmi imzalar atılırsa Everton taraftarının tepkisinin ne olacağı merakla bekleniyor.



Rafael Benitez 2004'ten 2010'a kadar Liverpool menajerliği görevini yapmış ve kulüp efsaneleri arasına girmişti. Benitez Liverpool'un başında olduğu dönemde Şampiyolar Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferleri elde etmişti.



