Benfica hakemin performansından memnun

"MAÇA PRESLE BAŞLAYACAKLARINI BİLİYORDUK"

Teknik Direktörü'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.Karşılaşmayı değerlendiren Lage, "Zor bir maç oldu, iyi başlayan, hızlı oynayan taraf bizdik, istediğimiz sonucu elde ettik. Son 16 turunda önemli bir performans yakaladık" dedi.Hakemin performansı ile ilgili görüşleri sorulan teknik adam, "Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum, bence adil bir yönetim gösterdi" cevabını verdi.Takımının performansını değerlendiren Lage, "Oynanan futboldan, takımın ortaya koyduğu futboldan memnunum. Sonradan gelen oyuncuların takıma gösterdiği uyumdan memnun kaldım. Bazı oyuncular istenilen performansa ulaşamadı ama genel olarak oynanan futboldan memnunum" dedi."Altyapıdan gelen 7 oyuncuyla, Galatasaray deplasmanında kazanılan galibiyeti nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusu üzerine Lage, altyapıdan gelen 7 oyuncuyla maçın kazanılmasından dolayı ayrı bir mutluluk duyduğunu söyledi.Ligde ve Avrupa'da önlerinde uzun bir maraton olduğunu belirten Lage, her kadro tercihinde riskler olduğunu ancak bu riskleri almak zorunda olduğunu belirtti.Galatasaray'a iyi çalıştıklarını yineleyen Bruno Lage, şöyle konuştu: "Dün de söylediğim gibi. Büyük bir takımla oynayacaktık, sıcak bir ambiyansta. Bunun bilincindeydik. Maça presle başlayacaklarını biliyorduk. Oyuncularım iyi mücadele ettiler. Hiçbir topu bırakmadılar. Tabii ki daha kazanılmış bir şey yok, ikinci bir maç var. O maçın sonunu görmeden bir şey söylemek doğru olmaz. Güçlü bir takıma karşı oynadık. Çok yetenekli futbolcuları var. Ama bu yetenekleri son vuruşlarda kullanamadılar. Onun dışında güçlü bir takıma karşı oynadık."