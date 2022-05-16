Bedensel engelini sporla aştı, hayata yeniden başladı

Bedensel Engelliler Atletizm Milli Takımı sporcusu Gökhan Akın, engelli bireylere yaşama tutunmak için spor yapmalarını tavsiye etti.



Doğum sırasında, beyinden gelen sinir damarlarının hasar alması sonucu meydana gelen "Brakiyal pleksus yaralanması"ndan dolayı sol kolunu kullanamayan Gökhan'ın hayatı, 12 yaşında Samsun'daki bir fatura ödeme noktasında tanıştığı Ekspres Engelliler Gençlik ve Spor Kulübünün başkan yardımcısı Mehmet Aydın'ın, "Engellisin ama sporcu olabilirsin." sözüyle değişti.



Şu anda Konya'daki Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünde son sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki Gökhan, 6 yıldır milli takım için ter döküp, çıktığı birçok yurt içi ve yurt dışı turnuvada yüksek atlama ile uzun atlama branşlarında madalya kazanıyor.



"Babamı 3-4 ay sonra ikna edebildim"



Gökhan Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engeli nedeniyle zor bir çocukluk geçirdiğini ve spora başlamasıyla hayatının değiştiğini aktardı.



İçine kapanık olmasından dolayı arkadaş ortamına giremediğini belirten Gökhan, "Herkese, 'Fatura ödeme noktası hayatımı değiştirdi.' diyorum. Çünkü o yaşta spora başlamamla hayatım değişti." dedi.



Gökhan, babasının spora başlamasını istemediğini ifade ederek, "Başkan yardımcımız Mehmet Aydın ilk başta ailemle görüştü. Babam bana bir şey olmasından korktuğu için olumsuz yaklaştı. Hep sakatlanırım, daha fazla zarar görürüm diye korktu. Babamı 3-4 ay sonra ikna edebildim. Şimdi bana, 'İyi ki spora başlamışsın.' diyor ve benimle gurur duyuyor." diye konuştu.



İlk antrenmana gittiğinde çok zorlandığını dile getiren Gökhan, "Herkes benden çok iyi görünüyordu. Ancak yılmadım ve çalışmaya devam ettim. Hatta çok çalıştım ve bedel ödedim. Küçük yaşta tek başıma bazı şeyleri başarmak istiyordum. Etrafımdaki insanlar engelimden dolayı başarılı olamayacağıma inanıyordu. Bunu yüzüme de söylüyorlardı. Onlara inat çok çalıştım. İlk rakibim 'çevre baskısı' oldu. İlk onları yendim ve bugünlere geldim. Başarılı oldum, inşallah olmaya da devam edeceğim." şeklinde konuştu.



"Spor, hayatta yaşadığım zorlukları aşmamı sağladı"



Gökhan, engelli olmasından dolayı bazı konularda çok zorlandığı vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Spor, hayatta yaşadığım zorlukları aşmamı sağladı. Kendinizi bildiğinizden beri engellisiniz ve hayata 1-0 yenik başlıyorsunuz. Hayat size neler getirecek bilmiyorsunuz. Spora başladıktan sonra şunu fark ettim, bana söylenen kötü sözleri duymazlıktan, acımayla bakan gözleri görmezlikten gelmeye başladım. Kendimi başarma duygusuna adadım. Bu çok güzel bir şey. Her engelli bireyin spora başlaması gerekiyor. Bireylerin engeline uygun spor dalları var. Sevecekleri branşlara yönelirlerse, ilerlemeleri kolay olur. Engelli bireyler içine kapanık olmasın, başarılı olabileceklerine inansın. Zincirleri kırabileceğinizi bilin. Bir spor yapın ve her şeye yeniden başlayın. Ben engelli bireyler için elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Onlarla konuşuyor, yönlendirmeler yapıyorum. Ben de sporculuk hayatıma başladığımda çok fazla bir şey bilmiyordum. Elimden tutan biri oldu. Ben de benden sonra gelecek nesillerin elinden tutup, bir yere gelmesini istiyorum."





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