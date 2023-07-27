Phoenix Suns guardı Bradley Beal, Suns ile ilk sezonunda All-Star formuna dönmek istediğini açıkladı.



SLAM Magazine'e verdiği röportajda Beal, Suns ile başarılı olmak için sahada ne yapması gerektiğini bildiğini söyleyerek, iki yönlü bir tehdit haline gelmeyi istediğini vurguladı:



"Henüz kendi hedeflerimi pek düşünmedim, ancak en kritik şeyin, tekrar ligdeki iyi iki yönlü oyunculardan biri olmak olduğu söyleyebilirim. Ciddi anlamda üst düzeyde rekabet edip, önemli maçlarda oynayabileceğimi göstermek istiyorum. Playofflarda oynamak, playofflarda kazanmak, sonraki turlara yükselmek gibi...



Bununla birlikte, All-Star seviyeme tekrar dönmek istiyorum. Kendimi bu seviyede bir oyuncu olarak görüyorum; All-NBA türü, All-Star türü bir oyuncu. Ve artık etrafımda beni her gün bu seviyede olmaya teşvik edebilecek iyi bir grup var. Bu yüzden heyecanlıyım."



En son 2020-21 sezonunda All-Star seçilmiş olan Beal, geçtğimiz sezonu 23.2 sayı, 3.9 ribaund ve 5.4 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.



