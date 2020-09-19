Bayram Bektaş: 'İki bireysel hata kaybettirdi'

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, maçın ilk yarısında iyi bir oyun oynadıklarını söyledi.



Üretkenlik anlamında ilk yarıda başarılı olduklarını aktaran Bektaş, şunları kaydetti:



"Defans ile orta sahadaki buluşmalarla ve yapılan koşularla gol arayan bir Alanyaspor olduğunu biliyorduk. Buna iyi çalışmıştık. Bu anlamda rakibimize pek fırsat vermedik ama iki bireysel hata olunca futbolda cezayı keserler. Baskı sonucu kaybedilen bir topu kalemizde gol olarak gördük. İkinci golde de son adam varken böyle bir hata yapmamalıyız. Yani iki bireysel hatayla maçı verdik."



Bektaş, bu kadar kolay maç kaybetmemeleri gerektiğine dikkati çekerken, "Üretkenlik varken gol atmamız gerekiyordu. Bir de final paslarında biraz daha dikkatli olmamız lazım. Çünkü en son final pasında biraz daha dikkatli olsak yine çok net pozisyona girebilirdik. Atamadık, olmadı." değerlendirmesinde bulundu.



Bu mağlubiyet nedeniyle hiçbir ümitsizliğe kapılmayacaklarını anlatan Bektaş, "Haftaya Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile içerde oynayacağız. Maçımızı kazanmak için çalışacağız. Kayserispor ilerleyen haftalarda çok daha iyi, çok daha diri bir görüntü verecek. İyi bir takımımız, iyi bir futbolcu topluluğumuz var. Camiamız, yönetimimiz ve başkanımız çok iyi çalışıyorlar." diyerek sözlerini tamamladı.



