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Bayern Münih, Boey'i satmak istiyor!

Bayern Münih, Galatasaray ve Marsilya'nın ilgilendiği Sacha Boey'i yaz transfer döneminde satmak istiyor.

calendar 02 Temmuz 2025 09:46
Haber: Akşam, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih, Boey'i satmak istiyor!
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Alman basınına göre Bayern Münih, Galatasaray'ın sağ bek adayları arasında bulunan Sacha Boey'i, finansal sebeplerden dolayı satmak istiyor.

Bavyera temsilcisinin, kulüpteki yıldız isimlerin yüksek maaşı sebebiyle, maddi dengeyi korumakta zorlandığı aktarıldı. Alman devi, Boey'den gelecek parayla birlikte az da olsa nefes almak istiyor.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Alman devinden 3 milyon Euro maaş alan Fransız savunmacının da daha fazla süre almak için ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

MARSILYA TALİP OLMUŞTU

Fransız ekibi Marsilya'nın Boey için kiralama teklifi yapma düşüncesi olduğu öğrenilmişti. Ancak Bayern, oyuncuyu satmak istiyor.

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