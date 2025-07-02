Bayern Münih, Boey'i satmak istiyor!

Alman basınına göre Bayern Münih, Galatasaray'ın sağ bek adayları arasında bulunan Sacha Boey'i, finansal sebeplerden dolayı satmak istiyor.
Bavyera temsilcisinin, kulüpteki yıldız isimlerin yüksek maaşı sebebiyle, maddi dengeyi korumakta zorlandığı aktarıldı. Alman devi, Boey'den gelecek parayla birlikte az da olsa nefes almak istiyor.
AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Alman devinden 3 milyon Euro maaş alan Fransız savunmacının da daha fazla süre almak için ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.
MARSILYA TALİP OLMUŞTU
Fransız ekibi Marsilya'nın Boey için kiralama teklifi yapma düşüncesi olduğu öğrenilmişti. Ancak Bayern, oyuncuyu satmak istiyor.
Bavyera temsilcisinin, kulüpteki yıldız isimlerin yüksek maaşı sebebiyle, maddi dengeyi korumakta zorlandığı aktarıldı. Alman devi, Boey'den gelecek parayla birlikte az da olsa nefes almak istiyor.
AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Alman devinden 3 milyon Euro maaş alan Fransız savunmacının da daha fazla süre almak için ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.
MARSILYA TALİP OLMUŞTU
Fransız ekibi Marsilya'nın Boey için kiralama teklifi yapma düşüncesi olduğu öğrenilmişti. Ancak Bayern, oyuncuyu satmak istiyor.