Basketbol Süper Lig'inde play-off heyecanı!

Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali'nin ilk maçında Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek.



Ankara Spor Salonu'nda 26 Mayıs Cuma günü oynanacak olan mücadele saat 18.00'de başlayacak. Maç BeIN Sports 5'ten canlı olarak yayınlanacak.



Sakatlığı bulunan ve Ankara kafilesinde yer almayan Tyrus McGee maçta forma giyemeyecek



Ligde normal sezonu ilk 8'de bitiren Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka Lassa, Tofaş ve Galatasaray Nef play-off'a kalmayı başardı.



Play-off çeyrek final eşleşmelerinde iki galibiyet alan takımlar yarı finale yükselecek.



Sarı kırmızılı takım, yarı finale yükselmesi durumunda Pınar Karşıyaka - Frutti Extra Bursaspor eşleşmesinin galibiyle final yarışına girecek.



Serinin ikinci maçı 30 Mayıs Salı günü saat 18.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'na oynanacak. Üçüncü maç, gerçekleşmesi durumunda 1 Haziran Perşembe günü Ankara'da olacak.



Günün diğer karşılaşmasında ise 20.30'da Pınar Karşıyaka ile Frutti Extra Bursaspor karşılaşacak.



