Başkanın 'Premier Lig tamamlanamayacak' şüphesi

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, koronavirüs sebebiyle Premier Lig'de bu sezonun tamamlanamamasından endişe duyduğunu söyledi.Times'a konuşan Clarke, sezonun tamamlanamamasının Premier Lig kulüpleri açısından yaklaşık 750 milyon poundluk bir zarar anlamına geldiğini ve bu durumun oldukça düşündürücü olduğunu söyledi. Clarke, liglerin tamamen ertelenmesi durumunda kulüplerin yaşayacağı maddi sıkıntının büyümesinin ise endişe vereceğini ifade etti.Bilindiği gibi 4 Nisan tarihine kadar Premier Lig maçlarının ertelendiği açıklanmış ve ülkede 14.03.2020 itibarı ile 600'den fazla kişide koronavirüs salgınından etkilenen kişi olduğu duyurulmuştu.