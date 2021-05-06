Başarının sırrı N'Golo Kante oldu

Chelsea'nin Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante, Real Madrid'e karşı iki maçta da gösterdiği performansla bir kez daha takdirleri topladı.



Orta sahada bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile Real Madrid'e zor anlar yaşatan Kante, her iki maçta da gösterdiği performansla UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabı tarafından maçın adamı olarak seçildi.



Yarı final ikinci maçında 90 dakika sahada kalan N'Golo Kante, maç boyunca neredeyse tüm orta sahayı tek başına savunarak alkışları toplayan isim oldu.



Öte yandan maçın ardından eski Chelsea ve Real Madridli olan ve kendisinden bir önceki jenerasyonun aynı pozisyonunun yıldızı Claude Makelele maçın ardındann Kante'ye övgü dolu sözler kullandı. Makelele Kante için, "Artık herkesin o mevki için 'Kante pozisyonu' demesi gerekiyor. Bunu fazlasıyla hak ediyor" sözlerini sarf etti.



