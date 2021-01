Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Mustafa Dalcı'nın takımı MKE Ankaragücü ile Okan Buruk'un çalıştırdığı Başakşehir kozlarını paylaştı.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Başakşehir 2-1'lik skorla kazandı. 17. dakikada Edin Visca'nın golüyle öne geçen Başakşehir'e 20. dakikada Endri Çekici yanıt verdi.



Başakşehir'de 35. dakikada Nacer Chadli sakatlandı ve yerine Danijel Aleksic dahil oldu. İlk devre 1-1 eşitlikle sona erdi. Konuk ekipte ikinci devrede Gulbrandsen'in yerine oyuna giren Demba Ba, 56. dakikada Başakşehir'i yeniden üstünlüğe taşıdı.



Alınan bu sonucun ardından Ankaragücü 15 puanda kaldı ve bu sezonki 10. yenilgisini aldı. Başakşehir ise 22 puana yükselerek üst üste ikinci galibiyetine ulaştı.



Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Başakşehir sahasında Sivassporu ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının üzerinden çektiği şutta kaleci Friedrich, topu sol direk dibinden tokatlayarak kurtardı ve meşin yuvarlağın iki hamlede hakimi oldu.

17. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Soldan ceza sahasında topla buluşan Visca, düzgün bir vuruşla uzak köşeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

19. dakikada Sarlija'nın ceza sahasına gönderdiği topla altıpasın önünde Lobjanidze buluştu. Bu oyuncunun kaleye doğru gönderdiği topu çizginin önünde Ponck uzaklaştırdı.

20. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Sarı-lacivertlilerin, ceza sahasının sol dışından aut çizgisinin biraz gerisinden kazandığı serbest vuruşta topun başına Endri Çekiçi geçti. Bu oyuncunun yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'ın üzerinden sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

40. dakikada Atila Turan, sağ kanattan kullandığı köşe atışında topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Volkan Babacan, meşin yuvarlağı tokatlayarak üstten kornere yolladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



53. dakikada Rafael'in ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutta top solda auta gitti.

56. dakikada Medipol Başakşehir tekrar öne geçti. Deniz Türüç, rakip yarı sahanın sağ ortasından kullandığı serbest vuruşu ceza sahasına ortaladı. Karambolde Atakan Rıdvan Çankaya'dan seken top kale sahasının içinde Demba Ba'nın önünde kaldı. Düzgün bir vuruş yapan Demba Ba, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-2.

78. dakikada Crivelli'nin soldan yaptığı ortaya ceza sahasında Demba Ba'nın kafa vuruşunda top auta çıktı.

84. dakikada Orkan Çınar'ın ara pasıyla Paintsil, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Paintsil'in vuruşunda kaleci Volkan Babacan topu ayaklarıyla kurtararak kornere gönderdi.



Stat: Eryaman



Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş



MKE Ankaragücü: Friedrich, Sarlija (Dk. 77 Cebrail Karayel), Atakan Rıdvan Çankaya, Erdi Dikmen, Atila Turan, Lobjanidze, Diousse (Dk. 56 Voca), Lukasik (Dk. 80 Orkan Çınar), Endri Çekiçi (Dk. 56 Şahverdi Çetin), Borven (Dk. 56 Paintsil), Bolingi



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Dk. 76 Berkay Özcan), Visca (Dk. 86 Mehmet Topal), Chadli (Dk. 35 Aleksic), Deniz Türüç (Dk. 76 Crivelli), Gulbrandsen (Dk. 46 Demba Ba)



Goller: Dk. 17 Visca, Dk. 56 Demba Ba (Medipol Başakşehir), Dk. 20 Endri Çekici (MKE Ankaragücü)



Sarı kartlar: Dk. 45 Atacan Rıdvan Çankaya, Dk. 48 Atila Turan (MKE Ankaragücü), Dk. 45 İrfan Can Kahveci, Dk. 79 Rafael, 90+4 Aleksic (Medipol Başakşehir)