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Barkley: "Rich Paul, NBA'e zorbalık yapıyor"

NBA efsanesi Charles Barkley, Klutch Sports organizasyonunun ünlü menajeri Rich Paul'u "NBA'e zorbalık yapmakla" eleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
NBA efsanesi Charles Barkley, Klutch Sports organizasyonunun ünlü menajeri Rich Paul'u "NBA'e zorbalık yapmakla" eleştirdi.

Paul, Klutch Sports organizasyonunun bir parçası olması ve LeBron James, Anthony Davis ve Ben Simmons gibi sektördeki bazı önde gelen yıldızların temsilcisi olmasıyla tanınıyor.

Paul'u en son eleştiren kişi, Anthony Davis'in New Orleans'taki çıkışının nasıl ele alındığına değinen ve Los Angeles Lakers'tan başka hiçbir yerde oynamama tehdidinden bahseden Barkley oldu.

Barkley sonrasında Sixers organizasyonunun Ben Simmons'ı kötü bir değer karşılığında takas etmeyi reddetmesi gerektiğini dile getirdi:

"O grubun nasıl çalıştığını biliyorsunuz. Oyuncularını istedikleri yere takas etmeye çalışıyorlar. Anthony Davis'e Boston'dan ve hatta New York'tan daha iyi teklifler gelmişti. Ama onlar 'Hayır, LeBron'la oynayacak ya da hiç oynamayacak' dediler. Lige zorbalık ettiler.

Bir takım da kalkıp 'Adamına para ödüyorum. Onu takas edip karşılığında çöp oyuncu almam için bana zorbalık yapamazsın.' demiyor. Umarım Sixers organizasyonundan birileri, bunu söyleyecek cesareti bulabilir."


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