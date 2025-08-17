17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
16:00
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
16:00
17 Ağustos
M. United-Arsenal
18:30
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
18:00
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
16:00
17 Ağustos
Angers-Paris FC
18:15
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
18:15
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
18:15
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
13:15
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
15:30
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Barış Alper'den gol öncesi inanılmaz depar!

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Karagümrük maçında attığı gol öncesi 14 saniyede 99 metre koşarak gündeme oturdu.

calendar 17 Ağustos 2025 09:57
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Barış Alper'den gol öncesi inanılmaz depar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'da 3-0 kazanılan Fatih Karagümrük maçının yankıları sürüyor.

BARIŞ ALPER'DEN REKOR DEPAR

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Karagümrük karşısında attığı golle sadece skora değil, sosyal medyaya da damga vurdu. Genç futbolcunun, gol öncesinde 14 saniyede tam 99 metre koştuğu ortaya çıktı.

GÜNDEM OLDU

Taraftarlar, yıldız futbolcunun bu olağanüstü sprintine esprili bir şekilde atıfta bulunarak "Usain Bolt musun?" yorumlarıyla gündem oluşturdu. Kimi taraftarlar da Barış Alper'in fiziksel kapasitesini överek, milli takım ve Galatasaray için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı.


 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
