Barcelona'ya 89'da büyük şok!

İspanya La Liga'da 24. hafta karşılaşmasında Barcelona, Cadiz'i konuk etti.



Camp Nou'da oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibin golünü 32. dakikada penaltıdan Lionel Messi kaydetti. Cadiz'e eşitliği getiren golü ise 89'da penaltıdan Aleix Fernandez attı.



Bu sonucun ardından 7 maç sonra puan kaybeden Barcelona, 47 puanla 3. sırada yer aldı. 4 maç aradan sonra puanla tanışan Cadiz ise 25 puanla 14. sıraya yükseldi.



Barcelona, gelecek hafta Elche'yi konuk edecek. Cadiz ise Real Betis'i ağırlayacak.



MESSI TARİHE GEÇTİ



Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, 73 penaltıyla La Liga tarihinde en çok penaltı kullanan oyuncu oldu.



