Barcelona'ya 89'da büyük şok!

İspanya La Liga'da 24. hafta mücadelesinde Barcelona, konuk ettiği Cadiz ile 1-1 berabere kaldı ve 7 maç aradan sonra puan kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'ya 89'da büyük şok!
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21 Şubat 2021 17:54
L. Messi
L. Messi
Barcelona
İspanya La Liga'da 24. hafta karşılaşmasında Barcelona, Cadiz'i konuk etti.

Camp Nou'da oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 32. dakikada penaltıdan Lionel Messi kaydetti. Cadiz'e eşitliği getiren golü ise 89'da penaltıdan Aleix Fernandez attı.

Bu sonucun ardından 7 maç sonra puan kaybeden Barcelona, 47 puanla 3. sırada yer aldı. 4 maç aradan sonra puanla tanışan Cadiz ise 25 puanla 14. sıraya yükseldi.

Barcelona, gelecek hafta Elche'yi konuk edecek. Cadiz ise Real Betis'i ağırlayacak.

MESSI TARİHE GEÇTİ

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, 73 penaltıyla La Liga tarihinde en çok penaltı kullanan oyuncu oldu. 



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