Bakan Kasapoğlu'ndan Akhisarspor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 6-5 yenerek Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor'u tebrik etti.Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan TFF Süper Kupa final müsabakasında başarıyla mücadele eden her iki takımı da yürekten alkışladığını belirtti."Süper Kupa finalinde rakibi Galatasaray'ı 6-5 mağlup ederek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götüren Akhisarspor'u kutluyorum. Bu vesileyle başarıda emeği geçen tüm takım oyuncularını, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ediyorum. TFF Süper Kupa'nın sahibi Akhisarspor ve maçta son ana kadar mücadele eden Galatasaray'ı kutluyor, yeni sezonda başarılar diliyorum."