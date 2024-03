Bakan Ersoy'dan ihaleye 'Formula 1' şartı!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kadıköy'de 'Turizm Sektör Temsilcileri Buluşması'na katıldı.



'FORMULA 1' ŞARTI KONULDU



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kadıköy'de 'Turizm Sektör Temsilcileri Buluşması'na katıldı. AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan da buluşmada yer aldı. Bakan Ersoy gerçekleştirdiği konuşmada, bakanlığın İstanbul'da turizme dair gerçekleştirdiği çalışmalara, yaklaşan yerel seçime, film ve dizi sektöründeki ihracatın önemine ve Formula 1'in İstanbul'da gerçekleştirilme hedefine değindi.



GEREKLİ YATIRIMLAR YAPILDI



Ersoy, "Hem uluslararası etkinliklerin getirilmesi, hem organizasyonların yapılması ile ilgili bir adım daha attık. Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı biliyorsunuz. Vakıflar Genel Müdürlüğü portföyünde bulunan İstanbul Formula 1 sahası var. Bu sahanın ihalesi önümüzdeki ay yapılacak, çok önemli bir şart koyduk. 2026 itibarıyla Formula 1'i İstanbul'a getirme şartı koyduk. Zaten, gerekli yatırımlar yapıldı. Çok iddialı firmalar da talep ediyor, girmek istiyorlar ihaleye. En önemli şartımız İstanbul adına önemli olan adımı atabilmek İstanbul adına Formula 1'in 2026'dan itibaren düzenli olarak İstanbul'da gerçekleşmesini sağlamayı garanti eden firmaya öncelik veriyoruz. Sonuçta bu tarz organizasyonların Türkiye'ye gelmesi çok önemli" dedi.



CANNES'DAKİ FUARLARDAN BİR TANESİNİ İSTANBUL'A KAYDIRMA GİRİŞİMİMİZ DEVAM EDİYOR



Ersoy, "Bir adım daha atıyoruz biliyorsunuz, Türkiye, ABD'den sonra dünyada en çok dizi film ihraç eden ülke. Bu özelliğinden dolayı, özellikle ikinci adım olarak Türkiye'nin artık film sektörünün pazar yeri olması için uğraşıyoruz. Bunun da fuarını da İstanbul'a alacağız. Şu an görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah 2025'te en geç ön girişimi olacak. 2026'dan itibaren bunun fuarını İstanbul'a getiriyoruz. Şu anda Cannes'daki fuarlardan bir tanesini İstanbul'a kaydırma girişimimiz devam ediyor. İnşallah 2025'te ön lansman şeklinde olacak 2026'dan itibaren de sonuçlandırabilirsek bu fuarın da artık düzenli olarak İstanbul'da gerçekleşmesini sağlayacağız" dedi.



İSTANBUL'UN ZAMAN KAYBETME LÜKSÜ YOK



Ersoy, "Malumunuz, büyükşehir belediyelerinden bir talebimiz var. İl Turizm Master Planlarını hazırlamalarını bekliyoruz. İstanbul söz konusu olunca çok kapsamlı bir çalışma yapılması ve hızlıca uygulamaya geçilmesi lazım. Bakanlık, TGA, Büyükşehir Belediyesi ve sizler gibi şehirdeki her bir paydaşımızla, iş birliği içinde çalışarak İstanbul'u geleceğe taşımak zorundayız. Çok başlılığı önleyen bu birlikteliğin ortak bir akılla yön vereceği İstanbul her türlü engeli aşıp hedeflerine ulaşacaktır. Sizden ricam başkan adaylarının bu noktadaki hassasiyetlerine, duruşlarına ve yaklaşımlarına dikkat etmeniz. Zira artık İstanbul'un zaman kaybetme lüksü yok. Rüzgarı yakalamışken, durmak yok yola devam" dedi.





