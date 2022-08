Badou Ndiaye: 'Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz'

Spor Toto Süper Lig'de averajla lider durumda bulunan Adana Demirspor'un yeni transferleri orta saha oyuncusu Badou Ndiaye açıklamalarda bulundu.



Sezon öncesi Akdeniz ekibinin kadrosuna katılan 31 yaşındaki Badou Ndiaye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona iyi başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Geçen yıldan bu yana takımda bulunan oyuncuların yeni transferlere yardımcı olduğunu belirten Senegalli orta saha, bunun adaptasyon süreçlerini hızlandırdığını belirtti.



Ndiaye, sadece daha önce birlikte oynadıkları Younes Belhanda ve Henry Onyekuru ile değil, tüm takımla ilişkilerinin iyi olduğunun altını çizerek, "Güzel şehrimiz Adana'yı da öğreniyoruz. Şu an için her şey güzel gidiyor. Grup olarak çok iyi bir birlikteliğimiz var. Çok iyi arkadaşlıklar ediniyoruz. Çok iyi bir ortamımız var. Bundan dolayı da çok mutluyum. Önemli olan bunu hep beraber bu şekilde götürebilmek. Büyük başarılar elde etmek istiyorsanız bu uyumu sağlamanız gerekiyor. Bu çok önemli bir faktör, umarım biz de bunu yakalarız." diye konuştu.



Galibiyetler alarak seri yakalamak istediklerini anlatan Ndiaye, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yendiğimiz sürece hiçbir problem yok. Son 2 haftada aldığımız sonuçlardan dolayı çok mutluyuz. Aynı zamanda hala iştahlıyız. Her maçta bunu yapmak ve kazanmak istiyoruz. Bunu yaptığımız sürece bir sorun olmayacak. Çok coşkulu bir taraftarla karşılaştığımızı söyleyebilirim. Bundan çok keyif aldım. Umarım bütün sene bu devam eder, devam edeceğine de inanıyorum. Taraftarlar desteklemeye devam ettiği sürece biz de onlara teşekkür olarak galibiyetleri hediye edeceğiz."



Ndiaye, ligin 3. haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda yapacakları Fenerbahçe maçını "özel ve zorlu bir maç" şeklinde değerlendirerek, kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.





