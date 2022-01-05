Azarovi'den Trabzonspor açıklaması: 'Transferi engelleyici durum yok'

Trabzonspor'un uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Irakli Azarovi transferinde artık geri sayıma geçildi, oyuncunun kendisinden de ilk açıklama geldi. Transferin durumuyla ilgili artık bitti gözüyle bakılan süreç içerisinde dün pürüz çıktığı öne sürülürken, bu süreçte bir tıkanıklık yaşandığına yönelik iddialar da yer aldı.



Azarovi detayları paylaştı



19 yaşındaki sol bek ise akşam saatlerinde Gürcü basınına yaptığı açıklama ile yaşananlara dair detayları paylaştı, transferin sonlanacağına yönelik iyimserliğini dile getirdi. Azarovi şunları anlattı:



"Henüz Trabzonspor'un oyuncusu olmadım. Küçük bir anlaşmazlık var ama görüşmeler normal bir şekilde sürüyor. Türk kulübüyle bireysel olarak ben de görüştüm. Bizden kaynaklanan bir gecikme yok. Her şeyin hallolacağını düşünüyorum, transferi engelleyecek bir durum yok bana göre."



Başkan da iyimser tablo çizdi



Dinamo Batum Kulübü Başkanı da bordo-mavililerle yürüttükleri görüşmelere yönelik değerlendirmede bulundu, futbolcunun kendisi gibi iyimser bir hava takındı. Archil Beridze "Bu transferin olma ihtimali yüksek. Ancak kesin olarak ne olacağını söyleyemem. Taraflar arasındaki görüşmeler aktif bir şekilde sürüyor. Irakli takımımızın en önemli isimlerinden ve eğer kalacaksa biz bundan mutlu oluruz. Ancak bu noktada oyuncunun ne istediğini ve onun gelişimini de kesinlikle göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz" dedi.



Gürcistan 1. liginde geride kalan sezonda Dinamo Batum ile şampiyonluk yaşayan Irakli Azarovi, boy gösterdiği 35 maçta 3 gol, 5 asistle skor katkısı yaptı.





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