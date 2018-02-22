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Teknik Direktörü, Beşiktaş derbisi öncesinde oyuncularıyla yaptığı toplantıda çarpıcı ifadeler kullandı.Tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş, Bayern Münih maçında çok büyük yara aldı. Bunu avantaja çevirelim. Morali bozuk rakibimize bir darbe de biz indirelim" ifadelerini kullandı.Kocaman, "Beşiktaş'ı evinde yenersek mental açıdan rakibimize çok büyük bir darbe indiririz. Rakibimizi şampiyonluk yarışından uzaklaştırırız. Galibiyet bizi hedefimize daha da yaklaştırır" dedi.F.Bahçe Teknik Direktörü, Beşiktaş galibiyetiyle G.Saray ve Başakşehir'e "Tek rakibiniz biziz" mesajı vereceklerini belirterek, "Büyük maçları iyi oynuyoruz. Beşiktaş maçında da bu değişmeyecek" diye konuştu.Bu arada Aykut Kocaman, hafta boyunca yapılan idmanlardan önce ve sonra oyuncularına çok özel ve acil işleri olmadığı durumlarda Samandıra'da vakit geçirmelerini talep etti. Futbolcular bu isteğe uyuyor.