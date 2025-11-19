2026 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu son hafta maçında Avusturya, sahasında Bosna Hersek'i konuk etti. Mücadele 1-1 tamamlandı.
Bosna Hersek, 12. dakikada Haris Tabakovic ile 1-0 öne geçti. Avusturya'ya beraberliği getiren golü 77. dakikada Michael Gregoritsch kaydetti.
Bu sonucun ardından Avusturya 19, Bosna Hersek 17 puana yükseldi.
Avusturya, grup lideri olarak doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti. Grupta ikinci sırada kalan Bosna Hersek, play-off oynayacak.
