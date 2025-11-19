18 Kasım
Kosova-İsviçre
1-1
18 Kasım
İsveç-Slovenya
1-1
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
0-0
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
4-2
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
2-1
18 Kasım
İspanya-Türkiye
2-2
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
1-1
18 Kasım
Romanya-San Marino
7-1
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
7-0
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
7-1
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
2-1
18 Kasım
Brezilya-Tunus
1-1

Avusturya, Bosna Hersek karşısında istediğini aldı!

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Avusturya, sahasında Bosna Hersek ile 1-1 berabere kaldı. Avusturya, grup lideri olarak Dünya Kupası biletini aldı. Bosna Hersek, play-off oynayacak.

19 Kasım 2025 00:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Avusturya, Bosna Hersek karşısında istediğini aldı!




2026 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu son hafta maçında Avusturya, sahasında Bosna Hersek'i konuk etti. Mücadele 1-1 tamamlandı.

Bosna Hersek, 12. dakikada Haris Tabakovic ile 1-0 öne geçti. Avusturya'ya beraberliği getiren golü 77. dakikada Michael Gregoritsch kaydetti.

Bu sonucun ardından Avusturya 19, Bosna Hersek 17 puana yükseldi.

Avusturya, grup lideri olarak doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti. Grupta ikinci sırada kalan Bosna Hersek, play-off oynayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
