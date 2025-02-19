Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu rövanşları perşembe günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı
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19 Şubat 2025 12:41
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları perşembe günü yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off etabı, 8 karşılaşmayla tamamlanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Galatasaray, deplasmanda 4-1 yenildiği Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı saat 20.45'te ağırlayacak.

Fenerbahçe ise 3-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Belçika temsilcisi Anderlecht ile deplasmanda TSİ 23.00'te karşılaşacak.

Lig aşamasında ilk 8'e giren Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers'ın da dahil olacağı son 16 turunun kura çekimi, 21 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek.

Play-off turunda rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Twente (Hollanda)

20.45 Galatasaray-AZ Alkmaar (Hollanda)

20.45 FCSB (Romanya)-PAOK (Yunanistan)

20.45 Roma (İtalya)-Porto (Portekiz)

23.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Ferencvaros (Macaristan)

23.00 Ajax (Hollanda)-Union Saint-Gilloise (Belçika)

23.00 Real Sociedad (İspanya)-Midtjylland (Danimarka)

23.00 Anderlecht (Belçika)-Fenerbahçe

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