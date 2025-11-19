Avrupa'daki Türk derbisinde kazanan: Beşiktaş GAİN!

BKT EuroCup B Grubu 8. hafta karşılaşmasında Beşiktaş GAİN, Türk Telekom'a konuk oldu.Ankara Arena'daki mücadeleyi siyah beyazlılar, 91-84'lük skorla kazandı.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, grupta 6. galibiyetini aldı. Başkent ekibi ise 5 maçlık galibiyet serisinin ardından ilk kez mağlup oldu.



Mücadeleye 5-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş GAİN, ilk 3 dakikayı 5-2 önde geçti. Bu dakikadan sonra daha etkili oynayan Türk Telekom, 8-7 öne geçti. Çeyreğin bitimine 3 dakika 55 saniye kala siyah-beyazlılar farkı 8'e (10-18) çıkardı. Kalan bölümde iki takım da karşılıklı sayılar bulurken Beşiktaş GAİN, ilk çeyreği 29-20 önde tamamladı.



İkinci periyoda Simonovic'in üçlüğüyle başlayan Türk Telekom, farkı 4'e (25-29) kadar indirdi. Mathews, Dotson ve Lemar ile bulduğu sayılarla farkı 11'e çıkaran konuk ekip, soyunma odasına 50-39 üstün girdi.

Üçüncü çeyrek karşılıklı sayılarla başlarken Türk Telekom, 23. dakikada farkı 9'a (47-56) indirdi. Bu bölümden sonra savunmada ve hücumda daha iyi oynayan Beşiktaş, farkı tekrardan çift hanelere çıkardı: 49-60. Kalan dakikalarda iki takım da dengeli oynarken siyah-beyazlı ekip, üçüncü periyodu 71-61 önde bitirdi.Son periyotta üstünlüğünü devam ettiren Beşiktaş GAİN, ilk 4 dakikayı 16 sayılık farkla (68-84) önde geçti. Kalan bölümde Türk Telekom'un farkı azaltma çabalarına rağmen Beşiktaş karşılaşmayı 93-84 kazandı.AnkaraMiguel Angel Perez (İspanya), Steve Bittner (Almanya), Nick Van Den Broeck (Belçika)Simonovic 9, Alexander 15, Usher 13, Doğuş Özdemiroğlu 10, Devoe 5, Smith 15, Berkan Durmaz 2, Bankston 10, Trifunovic 4, Ata Kahraman, Yavuz Gültekin 1Mathews 18, Berk Uğurlu 12, Morgan 2, Anthony Brown 4, Zizic 6, Dotson 20, Yiğit Arslan 3, Lemar 15, Vitto Brown 3, Kamagate 1020-2939-5061-7127.20 Lemar (Beşiktaş GAİN)35.33 Kamagate, 38.24 Morgan (Beşiktaş GAİN), 35.49 Devoe (Türk Telekom)