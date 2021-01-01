Avery Bradley, Golden State Warriors'ta!

Golden State Warriors'ın, guard Avery Bradley ile anlaşmaya vardığı bildirildi.



Bradley'nin bu hafta Isaiah Thomas ve Quinn Cook ile birlikte Warriors'ın antrenmanlarına katılan üç guarddan biri olduğu bildirilmişti.



Ancak The Athletic'den Anthony Slater'e göre, Thomas'ın Golden State ile anlaşma sağlayamamasının ardından, başka bir takımla bir fırsat kovalaması bekleniyor.



Bradley, geçtiğimiz sezon Miami Heat ve Houston Rockets formalarıyla sırasıyla 10 ve 17 maçta 6.4 sayı, 2.1 ribaund ve 1.7 asist ortalamaları yakalamış ve çoğunlukla benchten gelmişti.



