Aulas'dan Paris SG'ye gönderme! ''Ruhunu satan...''

Lyon'un kendine özgü açıklamalarıyla tanınan başkanı Jean-Michel Aulas, Paris Saint Germain'e ince bir göndermede bulundu.
Jean-Michel Aulas, Lyon'u Fransa'da 'ruhunu satmayan' ender kulüplerden olduğunu söyledi.
Paris Saint Germain'e gönderme yapan Aulas yaptığı kısa açıklamada ''Fransa'da ruhunu satmamış olan bizden iyi bir takım yok. Ruhunu satan bir kulüp bizden iyi, onun dışında yok. Bununla gurur duyuyoruz'' ifadelerini kullandı.
Lyon, Fransa Ligue 1'de lider Paris Saint Germain'in 15 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.
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Jean-Michel Aulas, Lyon'u Fransa'da 'ruhunu satmayan' ender kulüplerden olduğunu söyledi.
Paris Saint Germain'e gönderme yapan Aulas yaptığı kısa açıklamada ''Fransa'da ruhunu satmamış olan bizden iyi bir takım yok. Ruhunu satan bir kulüp bizden iyi, onun dışında yok. Bununla gurur duyuyoruz'' ifadelerini kullandı.
Lyon, Fransa Ligue 1'de lider Paris Saint Germain'in 15 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın