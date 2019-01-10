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Aulas'dan Paris SG'ye gönderme! ''Ruhunu satan...''

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, Paris Saint Germain'e göndermede bulunan bir açıklama yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Aulas'dan Paris SG'ye gönderme! ''Ruhunu satan...''
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10 Ocak 2019 04:17
Lyon'un kendine özgü açıklamalarıyla tanınan başkanı Jean-Michel Aulas, Paris Saint Germain'e ince bir göndermede bulundu.

Jean-Michel Aulas, Lyon'u Fransa'da 'ruhunu satmayan' ender kulüplerden olduğunu söyledi.

Paris Saint Germain'e gönderme yapan Aulas yaptığı kısa açıklamada ''Fransa'da ruhunu satmamış olan bizden iyi bir takım yok. Ruhunu satan bir kulüp bizden iyi, onun dışında yok. Bununla gurur duyuyoruz'' ifadelerini kullandı.

Lyon, Fransa Ligue 1'de lider Paris Saint Germain'in 15 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

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