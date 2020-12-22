Atınç Nukan: 'Galatasaray'a karşı dönecek pozisyonları bulduk'

Göztepe'de Atınç Nukan, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Birçok fırsatı değerlendiremediklerini söyleyen 27 yaşındaki stoper, "İki erken golle 2-0 mağlup duruma düştük. Galatasaray'a karşı 2-0 geri düşüp reaksiyon göstermek, bir tepki göstermek kolay değil. Ancak, biz iyi bir oyun ortaya koyduk. 2-3'ü bulacak fırsatlar vardı ama kaçırdık. Bu umut verici. 2-0 mağlup duruma düşüp eşitlik yakalamak, galibiyete ulaşmak kolay değil. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bu seriye son verip, en kısa sürede güzel günlere geri döneceğiz." diye konuştu.



Yoğun fikstür ile ilgili konuşan Atınç, "Herkes maç temposuna girecek, sadece biz değiliz. Futbolcular olarak bu maçlara hazır olmalıyız. 3-4 günde bir maç oynamak kolay değil. Pandemi nedeniyle böyle olacak." ifadelerini kullandı.



