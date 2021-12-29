Atılay Canel: "Bizim için iyi bir test maçı oldu"

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda ağırladığı Bodrumspor'u 4-0 yenerek son 16 turuna yükselen VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, tur atladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Atılay Canel: 'Bizim için iyi bir test maçı oldu'
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29 Aralık 2021 21:16
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda ağırladığı Bodrumspor'u 4-0 yenerek son 16 turuna yükselen VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, değerlendirmelerde bulundu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Canel, "Oyuna istekli başladık. Golü bulunca daha da iyi oynadık. Bizim için iyi bir test maçı oldu. Oynamayan arkadaşları gördük. Devre arasını iyi bir şekilde değerlendirip ligde üst basamaklara tırmanmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.


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