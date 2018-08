Atiba Hutchinson: 'Beşiktaş'tan ayrılmayı istemedim'

"RÜZGARI ARKAMIZA ALIRSAK GERİSİ GELECEKTİR"

ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayan, görüşme sürecini ve bu sezon hedeflerini anlattı.Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmediğini kaydeden tecrübeli oyuncu, "Biraz zaman aldı ama anlaşmaya vardık. Ben ayrılmak istemedim, kulüp de beni bırakmak istemedi ve bir anlaşma noktası bulduk. Şimdi burada 6. sezonuma başlıyorum ve motivasyonum son derece yüksek. Bir an önce takıma katkı yapmak için sabırsızlanıyorum" dedi.Taraftarların kalmasını istediği yönünde kendisine sürekli destek olduğunu belirten Atiba Hutchinson, "Taraftarlarımız her zaman olduğu gibir bana destek oldu. Bana olan güvenlerini inançlarını ortaya koydular. Zaten ilk günden beri çok pozitif ve güzzel duygular içindeler. Ben de onların buı duygularına karşılık vermeye çalışıyorum. Kesinlikle kalmamı istediler, ben de kaldığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.İsminin ezeli rakiplerle anılması üzerine yaptığı paylaşıma değinen deneyimli orta saha, "Ortalıkta yanlış bilgiler dolaşıyordu. Her şeyin daha açık, daha anlaşılır hale gelemsi için böyle bir şey yaptım çünkü Beşiktaş bana çok şey verdi, taraftar çok şey verdi. Onların doğruyu bilmeye hakları vardı" diye konuştu.Sezona iyi başlamalarının önemli olduğunu vurgulayan Atiba, "Şampiyon olmanın yolunu çok iyi biliyoruz. Bu takım zaten kaliteli bir takım. Çok iyi oyuncular var, çok sağlam bir iskelet var. Sezona çok iyi bir başlangıç yapmamız lazım. Rüzgarı arkamıza alırsak gerisi gelecektir" şeklinde yorum yaptı.Avrupa'da iyi yerlere gidebileceklerine inandığını ifade eden Beşiktaşlı yıldız, "Avrupa Kupaları'nda son yıllarda çok başarılı olduk. 2 sene önce çeyrek final oynadık. Geçen sezon UEFA ŞAmpiyonlar Ligi'nde gruptan namağlup çıktık. Bu sezon bunların da ötesine geçebiliriz. Takımımızda deneyimli ve bu tecrübeyi yaşamış oyuncular var. Öncelikle UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasını geçmemiz gerekiyor. Bunu yapacağımıza da inancımız oldukça yüksek" yorumunda bulundu.Atiba son olarak taraftarlara, "Noah süreli Beşiktaş'tan bahsediyor, bu sene de maçlara gelecektir. Güzel bir sezon geçirelim ve birlikte mutlu olup, şampiyon olalım" mesajını paylaştı.