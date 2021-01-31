Atalanta'nın fişini Muriqi çekti

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Atalanta ile Lazio karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Atalanta'nın fişini Muriqi çekti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2021 18:52
İtalya Serie A'nın 20. haftasında Atalanta ile Lazio karşı karşıya geldi. Lazio maçı 3-1 kazandı.

Maçta Lazio'nun golleri 3. dakikada Marusic, 51. dakikada Correa ve 83. dakikada Vedat Muriqi'den geldi. Atalanta'nın golü ise 79. dakikada Pasalic'ten geldi. 

Lazio'da 82. dakikada oyuna giren Muriqi, 1 dakika sonra attığı golle maçı koparan isim oldu. 

Bu sonuçla birlikte Lazio, puanını 37 yaparak Atalanta'nın bir sıra üstünde 5. sırada yer aldı. Atalanta ise 36 puanda kaldı.

Lazio, Serie A'nın 21. haftasında sahasında Cagliari'yle karşılaşacak. Atalanta ise aynı haftada Napoli deplasmanına gidecek.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için