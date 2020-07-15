Atalanta gole doymuyor! Son kurban Brescia

Serie A'nın flaş ekibi Atalanta, 33. haftanın açılış maçında Brescia ile karşı karşıya geldi.



Gewiss Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Atalanta 6-2 kazanarak izleyenlere 8 gollü unutulmayacak bir karşılaşma izletti.



2. dakikada Pasalic'in golüyle öne geçen Atalanta'ya 8. dakikada Torregrossa karşılık verdi ve bu golün ardından Atalanta adeta gol şov yapmaya başladı. 25. dakikada de Roon, 28. dakikada Malinovskiy ve 30. dakikada Duvan Zapata'nın golleriyle ilk yarı Atalanta'nın 4-1'lik üstünlüğü ile bitti.



İkinci yarıya da aynı hızla başlayan Atalanta 55. dakikada Pasalic ile farkı dörde çıkardı. 58. dakikada yeniden Pasalic'in golü farkı gittikçe açtı. 83. dakikada Spalek Brescia adına ikinci golü attı ve mücadele 6-2'lik Atalanta üstünlüğü ile sona erdi.



Atalanta bu maçın ardından ligdeki gol sayısını da 93'e çıkardı ve bu konuda ligin zirvesinde olmayı sürdürdü.



Bu sonucun ardından Atalanta 70 puana yükselerek maç fazlasıyla ikincilik koltuğuna oturdu. Brescia ise 21 puanda kaldı ve düşme potasından kurtulma umutlarını önümüzdeki haftalara bıraktı.



