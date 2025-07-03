Haber Tarihi: 03 Temmuz 2025 11:39 - Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2025 11:39

ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak? (ATA AÖF üç ders sınav takvimi)

Atatürk Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) üç ders sınavı süreciyle ilgili ayrıntılar belli oldu. Üniversite yetkilileri 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı kapsamında uygulanacak Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı ile ilgili önemli hususları paylaştı. Peki, ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak?

ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak? (ATA AÖF üç ders sınav takvimi)
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Atatürk Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi "Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı için Bilgilendirme" duyurusu paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, yaz okulu ve mezuniyete üç ders sınavları ağustos ayında gerçekleştirilecek.

Ders Kayıt Tarihleri: 14 Temmuz – 20 Temmuz 2025
Derslerin Başlangıç Tarihi: 21 Temmuz 2025
Derslerin Bitiş Tarihi: 22 Ağustos 2025
Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı Tarihi: 24 Ağustos 2025

ÜÇ DERS SINAVI SÜRECİ

Mezuniyet Üç Ders Sınavı için herhangi bir kayıt işlemi yapılmasına gerek yoktur.

Bir öğrenci aynı dönemde hem Mezuniyet Üç Ders Sınavı'na hem de Yaz Okulu'na katılamaz. Mezuniyet Üç Ders Sınavına girmeye hak kazanan öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptırdıkları zaman Yaz Okulu Sınavına girebilecek, Mezuniyet Üç Ders Sınavına giremeyeceklerdir!

Mezuniyet Üç Ders Sınavına yalnızca, 2024-2025 Güz ve Bahar yarıyıllarında dersleri alıp başarısız olan ve mezuniyet için en fazla üç dersi kalan öğrenciler katılabilir.
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